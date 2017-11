Zaak Mitch Henriquez: advocaten agenten vragen om vrijspraak

DEN HAAG - De twee agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez hadden nooit vervolgd moeten worden. En als de rechtbank vindt van wel, moeten ze vrijgesproken worden. Dat betogen de advocaten van DH01 en DH02, zoals de agenten worden aangeduid in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol woensdag tijdens de zesde dag van het proces. Maandag is de eis bekend gemaakt; de agenten zijn volgens het OM schuldig aan mishandeling, toch eist het Openbaar Ministerie geen straf, omdat de agenten al genoeg gestraft zouden zijn.

'Agenten moeten er op kunnen vertrouwen dat ze niet strafrechtelijk kunnen worden vervolgd en veroordeeld als ze naar eer en geweten hun werk uitvoeren', aldus advocaat Caroline de Sitter. 'Wij vragen als maatschappij dat agenten een stap naar voren zetten bij gevaar.

De agenten staan terecht voor de arrestatie van de 42-jarige Arubaan tijdens een Haags muziekfestival 2,5 jaar geleden. De Arubaan verzette zich hevig tegen zijn aanhouding. Advocaat Thijs Kelder zei daarover: 'Henriquez is rechtmatig aangehouden. Zijn verzet was onrechtmatig.'



Explosieve sfeer

'Er is heel veel gezegd over deze zaak. Maar niet door ons', aldus de advocaat van de twee agenten die uit privacyoverweging worden aangeduid als DH01 en DH02. De agenten hebben eerder tijdens de behandeling van deze zaak wel antwoord gegeven op vragen van de rechtbank, maar nog niet hun visie gegeven. Volgens de advocaat zijn er veel misverstanden in deze zaak waardoor een vertekend beeld is ontstaan. Maar, voegt ze toe, 'geen enkele uitkomst kan het verdriet ongedaan maken'.

De agenten spreken van een 'explosieve sfeer' tijdens de fatale aanhouding van Henriquez. Zij waren 'kwetsbaar', onder meer door het hevige verzet van de Arubaan, maar ook omdat het publiek zich met de aanhouding bemoeide. Dat vertelt advocaat De Sitter.

'Het publiek kwam steeds dichterbij en bemoeide zich met de aanhouding. Zij raakten de agenten en arrestant zelfs aan', aldus De Sitter.



Vrijspraak

De Sitter bepleitte dat het OM niet in de positie is om te vervolgen omdat agenten immuniteit moeten genieten. Ze vindt daarom dat het OM door de rechtbank niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Mocht de rechtbank het OM toch ontvankelijk verklaren, dan vindt ze dat de agenten vrijgesproken moeten worden. 'De aanhouding was rechtmatig en het gebruikte geweld ook. De agenten hebben niets strafbaars gedaan.'

Kijk hier naar wat er de afgelopen 2,5 jaar is gebeurd:



Lees hier alles over het proces terug.

Rechtszaak Mitch Henriquez