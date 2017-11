Nieuw optrekje nodig? In Wassenaar woon je voor 2 miljoen als een burgemeester

WASSENAAR - Voor wie nog 2 miljoen euro heeft liggen en op zoek is naar een nieuw optrekje in Wassenaar is er goed nieuws. De ambtswoning van de burgemeester van Wassenaar staat te koop. Na het vertrek van oud-burgemeester Jan Hoekema heeft de gemeente besloten de villa aan de Prinses Marielaan 17 te verkopen.

Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot woont in Zoetermeer, waar hij ook burgemeester is. Zijn opvolger zal verplicht zijn in Wassenaar te wonen. De gemeente is niet verplicht om een ambtswoning ter beschikking te stellen.

Over de ambtswoning ontstond in 2007 nog een grote rel. Voordat oud-burgemeester Hoekema er ging wonen, werd het pand voor 630.000 euro opgeknapt. De huur van Hoekema betrof 'slechts' 860 euro per maand. Destijds begreep Hoekema niet veel van de ophef. In de Volkskrant zei hij: 'Wij hebben echt geen gouden kranen.'



Kritiek

De oppositie in Wassenaar was in 2007 niet te spreken over de verbouwing. De aanpassingen aan de ambtswoning zouden 2 ton kosten, maar dit werd ruim 6 ton. De lage huur die Hoekema betaalde werd gezien als onacceptabel. De burgemeester begreep de kritiek destijds niet. Hij zei dat hij verplicht was om naar de ambtswoning te verhuizen en hij zelf nooit zo'n huis zou kunnen betalen.

Het is nog niet zeker of Wassenaar in de toekomst nog een nieuwe ambtswoning krijgt. Volgens de gemeente blijft het wel tot de mogelijkheden behoren. Hierover zegt de gemeente: 'Over een eventuele nieuwe ambtswoning moeten in de toekomst raad en burgemeester een besluit nemen.'

