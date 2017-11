Zo'n 75 kilo vuurwerk aangetroffen op zolder huis, duo vast

DEN HAAG - Op de zolder van een huis aan het Carry van Bruggenhof, bij het Wateringseveld in Den Haag, heeft de politie dinsdag bijna 75 kilo vuurwerk ontdekt.

De voorraad zat in dozen en bestond onder meer uit nitraten. Het vuurwerk is in beslag genomen. De politie kwam het vuurwerk op het spoor na een anonieme tip. Twee bewoners van 28 en 56 jaar zijn aangehouden.

De politie wijst erop dat het bewaren van vuurwerk aan strikte regels gebonden is. 'Niet voor niks, want illegaal vuurwerk is meestal veel zwaarder dan toegestaan en kan zelfs spontaan ontbranden.'

