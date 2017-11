Bekend restaurant gaat failliet

DEN HAAG - Restaurant De Lof der Zotheid, in het oude centrum van Voorburg, is failliet. Dat bevestigt curator Laurens Prickarts tegenover Omroep West. De deuren van de zaak aan de Herenstraat zijn al enige tijd gesloten. Maar niet voor lang, want een opvolger dient zich al aan.

Over de achtergrond van het faillissement kan de curator nog niks zeggen. Ook hoeveel mensen er werken weet hij nog niet. 'Ik moet nog met de mensen achter het bedrijf in gesprek, zegt hij woensdag tegen Omroep West. De rechtbank sprak het faillissement dinsdag uit.

De Lof der Zotheid bestond sinds 1997. Volgens de website werd het bedrijf in 2015 overgenomen door de huidige eigenaar. Die was niet voor commentaar bereikbaar: de telefoon van het restaurant is afgesloten.



Nieuw restaurant

Dat lijkt logisch, want inmiddels wordt in het pand druk gewerkt aan een nieuw restaurant. Dat moet 'Restaurant Fruits de Mer' gaan heten. Wat daar op de kaart komt, klinkt logisch. 'Het wordt een visspecialiteiten restaurant', zegt een woordvoerster van de nieuwe eigenaar, de bekende horeca-ondernemer John Prins. 'We zijn momenteel druk bezig met een verbouwing. Hopelijk lukt het voor de feestdagen open te gaan. De planning is 20 december', zegt zij tegen Omroep West.

De curator laat desgevraagd weten dat de overname bij hem niet bekend is. 'Daar doe ik nader onderzoek naar. Ik weet niet of ik straks nog wel een restaurant heb om te verkopen.' Hoe het precies ziet, kon de woordvoerster van Prins ook niet zeggen: 'Over het zakelijk gedeelte durf ik geen uitspraken te doen.' Overigens krijgt Voorburg er volgende week nog een nieuw restaurant bij: Pierre Wind opent een zaak aan de Laan van Middenburg.



Vestiging in Den Haag heeft er niks mee te maken

In Den Haag is ook een restaurant dat De Lof der Zotheid heet. Dat is te vinden aan de Breitnerlaan, in Benoordenhout. Maar die vestiging heeft niks meer met de zaak in Voorburg te maken. Vroeger was dat anders, vertelt eigenaar Leo Pronk van het Haagse restaurant.

'Eerst hoorden de twee zaken wel bij elkaar. Ze waren allebei van Evert-Jan van der Gun. Maar die heeft zijn zaken verkocht. Die in Voorburg al een paar jaar geleden, ik heb de vestiging in Den Haag recent overgenomen', aldus Pronk.

LEES OOK: