Haagse actrice Anna Drijver gestrikt voor eerste Nederlandse Netflix-serie

DEN HAAG - De Haagse actrice Anna Drijver gaat een rol spelen in de nieuwe serie Undercover. Het is de eerste Nederlandse serie die op Netflix wordt uitgebracht.

Undercover wordt een misdaadserie die zich afspeelt op de grens van Nederland en België. Anna Drijver, die we kennen van films als Komt een vrouw bij de dokter, Bride Flight en Loft, is momenteel in België voor opnames, blijkt uit foto's op Instagram.

Drijver krijgt gezelschap van Nederlandse en Belgische collega-acteurs. Onder meer Frank Lammers, bekend van films als Zwartboek en Michiel de Ruyter, en de Belgische acteur Tom Waes maken deel uit van de cast.



Wanneer de Nederlandse Netflix Original Serie Undercover precies verschijnt is nog niet bekend. Wel geeft Netflix aan dat het eerste seizoen in 2019 gelanceerd zal worden.

