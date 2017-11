Gratis Knipbeurtje? Heren modellen gezocht!

Deel dit artikel:











DEN HAAG - Er zijn van die moeders die alles doen om hun dochter te helpen. Brenda de Ruijter uit Wassenaar is er zo een. Haar dochter Melissa doet de Nederlandse kappersacademie en moet veel oefenen, dus loopt Brenda soms met een watergolf permanentje, of een flinke uitgroei en het haar alle kleuren van de regenboog. Maar nu is Melissa hard op zoek naar herenmodellen. Dus riep Brenda de hulp in van SuperDebby!

De 18-jarige Melissa Knijnenburg uit Wassenaar studeert aan de Nederlandse Kappersacademie, een verkorte opleiding tot kapster. Het is een intensieve opleiding, waar veel geoefend moet worden. En dus heeft Melissa vaak modellen nodig. 'Meestal ben ik de klos maar het maakt me ook niet uit hoe ik erbij loop, als zij daarmee geholpen is. Maar nu heeft ze dringend mannen nodig en dat is heel lastig, aldus Brenda.'

Brenda zoekt zich suf naar herenmodellen voor haar dochter; in de wijkkrantjes, op marktplaats... Maar heren modellen zijn schaars dus is SuperDebby is haar laatste hoop. "Melissa zoekt mannen met kort vol haar, bovenop minimaal 7 cm en boven het oor 3 cm, vertelt Brenda. Het knippen is op de woensdagmiddag en helemaal gratis.' Niet verknipt, wel mooi geknipt

Brenda hoopt dat er veel reakties zullen komen. 'Melissa heeft er zeker 3 nodig. En nee, de heren hoeven niet bang te zijn dat ze verknipt worden; ze gaan met een mooi, geknipt kapsel naar huis!

Heb je interesse? Mail naar superdebby@omroepwest.nl