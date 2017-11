Paleis Kneuterdijk razend populair, rondleidingen worden voortgezet

DEN HAAG - Vanwege de grote populariteit organiseert het Haags Historisch Museum ook in 2018 maandelijkse rondleidingen door paleis Kneuterdijk in Den Haag.

De rondleidingen worden sinds 2016 elke eerste vrijdag van de maand georganiseerd in samenwerking met de Raad van State. Omdat alle rondleidingen in 2017 al gauw waren uitverkocht, is besloten de maandelijkse bezoeken aan Paleis Kneuterdijk een vervolg te geven in 2018.

De rondleiding start bij het Haags Historisch Museum. Na een korte stadswandeling volgt de toer door het paleis, met als hoogtepunten onder meer de voormalige balzaal en de Gotische zaal. Een bezoek aan het Haags Historisch Museum is bij de rondleiding inbegrepen.



Gekocht voor Willem II

Koning Willem I kocht paleis Kneuterdijk in 1816 voor zijn zoon - de latere Koning Willem II - en zijn Russische vrouw Anna Paulowna. Het paleis, ontworpen door de Franse architect Daniël Marot, bleef koninklijk bezit tot koningin Wilhelmina het paleis in 1937 verkocht.

Het gebouw kreeg daarna diverse bestemmingen en werd in 1967 aangewezen tot rijksmonument. In 1983 nam de Raad van State zijn intrek in het pand. Na jaren van renovatie en nieuwbouw heeft de Raad van State het gebouwencomplex aan de Kneuterdijk in 2011 weer in gebruik genomen.