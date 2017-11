Deel dit artikel:











Laatste grote zaak Joegoeslavië-Tribunaal: levenslang voor Ratko Mladic Ratko Mladic

DEN HAAG - In een van de laatste grote strafzaken heeft het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag Ratlo Mladic, de voormalige bevelhebber van de Bosnisch-Servische troepen, woensdag veroordeeld tot levenslang. Hij is schuldig bevonden aan genocide in Srebrenica tijdens de burgeroorlog in Bosnië.

Ook maakte hij zich schuldig aan andere misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, zoals de bombardementen op Sarajevo. Die beschouwt het Tribunaal als terreur tegen de bevolking. Mladic leverde 'een significante bijdrage' aan de misdaden en die behoren tot 'de meest gruwelijke misdaden die de mensheid heeft gekend', zei de Nederlandse rechter Fons Orie. Ratko Mladic werd halverwege de uitspraak uit de rechtszaal verwijderd. De oud-generaal wilde dat de uitspraak tegen hem werd geschorst of versneld, omdat hij last zou hebben van hoge bloeddruk.

Verwijderd Toen de rechter daar geen gehoor aan gaf, ging Mladic schreeuwen. Daarop besloot de rechter hem uit de zaal te verwijderen. Mladic kon de uitspraak in een naastgelegen ruimte volgen. Srebrenica was tijdens de oorlog (1992-1995) uitgeroepen tot veilige zone voor de islamitische bevolking, onder bescherming van Nederlandse vredesmilitairen. Op 11 juli 1995 liepen Mladic' troepen de stad onder de voet. Kort daarna werden meer dan 7000 moslimmannen en -jongens gedood.

Voortvluchtig Mladic was 16 jaar lang voortvluchtig. In 2011 werd hij alsnog opgepakt en naar Nederland gebracht om te worden berecht door het speciale tribunaal dat door de Verenigde Naties is opgericht. LEES OOK:

