'In vijf minuten tijd vijftien slaaprobots verkocht', crowdfundingactie groot succes

DELFT - De crowdfundingactie voor de slaaprobot van de TU Delft is in vier dagen tijd geslaagd. 'Na vijf minuten waren al vijftien slaaprobots verkocht', vertelt bedenker Wouter Kooyman van Guldener van Somnox trots.

'We hadden als doel de eerste drie dagen dertig procent van het streefbedrag op te halen. In vier dagen tijd stond de teller echter op honderd procent', vertelt Kooyman van Guldener.

De robot is eigenlijk een soort teddybeer die mensen tegen zich aan kunnen leggen tijdens het slapen. 'De robot maakt geluidjes, laat een hartslag horen en geeft een goed ademhalingstempo aan', vertelt de bedenker. 'Dit tempo neem je dan over, waardoor je sneller in slaap valt. Uit tests is gebleken dat dit bij 75 procent van de personen werkt.'



Juli 2018

De crowdfunding op Kickstarter loopt nog 22 dagen. 'We gaan ons nu op de buitenlandse markt storten. Hoe meer geld we ophalen, hoe beter voor de ontwikkeling van het product. De planning is dat de slaaprobots vanaf juli 2018 op de markt zijn.'