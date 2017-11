Weg met qwerty en poekie: zo maak je wél een sterk wachtwoord

REGIO - De naam van je kat, '123456', of gewoon het woord 'wachtwoord'... Je gegevens liggen nog net niet op straat met zulke wachtwoorden. Om mensen daarvan bewust te maken is het vrijdag Nationale Check je Wachtwoorden Dag. 'Stop nóóit persoonlijke informatie in je wachtwoord', waarschuwt Joyce Donat van de Consumentenbond. Maar wat is dan wel een veilig wachtwoord?

'Het is een bekend probleem dat veel mensen het lastig vinden om wachtwoorden te onthouden. Ze gebruiken daarom vaak hetzelfde wachtwoord, of alle wachtwoorden lijken op elkaar', vertelt Joyce. En dat is dus hartstikke onveilig.

'Als je wachtwoord eenmaal gekraakt is, dan hebben ze meteen toegang tot van alles. Zeker in je mail zit vaak veel informatie. Als ze eenmaal binnen zijn en je gebruikt dat wachtwoord op verschillende plekken, kunnen ze misschien wel overal in.'



Geen wachtwoord, maar wachtzin

Omdat veel mensen geen idee hebben van die gevaren, is de Nationale Check je Wachtwoorden Dag in het leven geroepen. Een goed moment om je wachtwoorden te checken én te veranderen. Joyce heeft daar nog wel wat nuttige adviezen voor.

'Hoe meer tekens, hoe veiliger. Het is daarom een goed idee om geen wachtwoord, maar een wachtzin te gebruiken. Dus niet Fietspomp, maar IkHeb100Fietspompen!, dat is veiliger en onthoud je makkelijker.'



Cijfers, hoofdletters, en speciale tekens

Een lang wachtwoord dus, het liefst van meer dan twaalf tekens. En niet zomaar tekens: 'Gebruik cijfers, hoofdletters en speciale tekens.'

Maar daar moeten we volgens Joyce ook weer niet te makkelijk over denken: 'Wees wat creatiever dan een hoofdletter aan het begin en een uitroepteken aan het eind. Gebruik eens een ander speciaal teken, of meerdere cijfers.'



Persoonlijke informatie

Het is niet slim om persoonlijke informatie in je wachtwoord te stoppen. Je naam, je huisdier, je geboortedatum, het is in elk geval lekker makkelijk te onthouden. 'Stop nooit persoonlijke informatie in je wachtwoord, dat is te raden', waarschuwt Joyce. Niet alleen door mensen, maar tegenwoordig ook door computerprogramma's.

Wel handig is het hanteren van een basiswachtwoord volgens haar een goede tip. 'Je kunt een standaard wachtwoord hebben, dat in basis hetzelfde is, maar waarin je speelt met de letters van de website waar het wachtwoord voor is. Als je wachtwoord bijvoorbeeld 30Utrecht! is, dan maak je daar op Facebook dus 30UtrFBecht! van.'



Onthouden

Al geschrokken om hoe onveilig jouw eigen wachtwoorden zijn? Tijd om de boel te wijzigen vandaag. Alleen dat onthouden van al die verschillende wachtwoorden kan nog wel een dingetje zijn.

'Als je het echt niet kunt onthouden, gebruik dan een wachtwoordmanager. Dat zijn een soort digitale kluizen die al je wachtwoorden voor je opslaan, dan hoef je alleen nog een hoofdwachtwoord te onthouden.' En een ouderwets notitieboekje? 'Schrijf het nooit op papier op, want je weet het nooit', geeft Joyce als advies.

