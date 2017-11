Deel dit artikel:











Stinkdier en uil gered bij fikse woningbrand in Den Haag, bewoner opgepakt Stinkdier gered | Foto: Regio 15

DEN HAAG - In een benedenwoning aan de Fahrenheitstraat in Den Haag woedde woensdagmiddag een fikse brand. De brandweer kreeg een telefoontje van een voorbijganger die het vuur ontdekte. Het ging om een uitslaande woningbrand in het stuk van de Fahrenheitstraat vlakbij de Loosduinseweg. De bewoner is aangehouden.

Drie mensen zijn na de brand in een ambulance gecontroleerd omdat ze rook hadden ingeademd, zegt een woordvoerster van de brandweer tegen Omroep West. Uit een woning schuin boven het pand waar de brand uitbrak, zijn een stinkdier en een uil gered. Die maken het voor zover bekend goed.

Bewoner opgepakt Vanwege de brand zijn vijf omliggende huizen korte tijd ontruimd geweest, bewoners mogen inmiddels hun huis weer in. De woning waar de brand uitbrak, moet als verloren worden beschouwd. 'Die is helemaal uitgebrand', zegt de woordvoerster. Volgens de politie is de bewoner van het huis opgepakt. Hij wordt verdacht van brandstichting, zegt een woordvoerster. De man zit nog vast. Over een motief kan de politie nog niks zeggen. Die doet onderzoek naar de brand.