Prinses Amalia is jarig: 15 jaar in foto's (en Poesje Mauw)

2003:



2005:



2008:



2010:



2012:



2014:



2015:



Amalia in 2015 voor het eerst naar de middelbare school | Foto: RVD/Z.M. de Koning

2017:



Prinses van Oranje (Amalia) in 2017 | Foto: Erwin Olaf

2018:



Poesje Mauw

Speciaal voor deze dag doken we ook eens ons archief in en duikelden daar een bijzonder fragment op. Want wist je dat Amalia tien jaar geleden al rijp was voor deelname aan The Voice Kids?

Omroep West-verslaggever Mariët Overdiep ging in 2007, naar een persmoment van het Koninklijk Huis. Altijd een streng geregisseerde happening, maar onze verslaggever wist alle protocollen te omzeilen en de toen driejarige prinses Amalia te verleiden tot het zingen van Poesje Mauw. Bekijk het zangtalent van het prinsesje in het fragment hieronder.