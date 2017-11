Advocaten willen vrijspraak voor agenten die betrokken zijn bij dood Mitch Henriquez

DEN HAAG - De advocaten van de twee agenten die betrokken zijn bij de dood van Mitch Henriquez hebben om vrijspraak voor de twee gevraagd. DH01 en DH02, zoals de agenten worden aangeduid, hebben gehandeld zoals zij dat konden en mochten doen, aldus een van de avocaten.

De agenten werden verdacht van doodslag, dan wel dood door schuld. Het Openbaar Ministerie liet maandag al weten voor die twee vrijspraak te vragen, omdat er geen verband zou zijn tussen het gebruik van geweld en de dood van Henriquez.

Volgens de advocaat was de aanhouding van Henriquez rechtmatig. 'Het vermoeden dat hij een wapen had, was terecht. Dat mensen dachten dat Henriquez een grap maakte, was voordat DH01 en DH02 bij situatie betrokken raakten.'



Mishandeling

'De reactie van Henriquez was tegendraads. Veel getuigen zagen hem gewelddadig verzet gebruiken, ook de agenten gebruikten daarop geweld. Henriquez was een sterke man, nergens is uit gebleken dat geweld niet noodzakelijk was. Het geweld was passend en geboden', vertelt de advocaat.

Maandag zei het Openbaar Ministerie dat zij vinden dat de twee agenten zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling. Het OM eist geen straf, omdat zij vindt dat de twee al genoeg zijn gestraft.



Overlijden

Henriquez overleed 2,5 jaar geleden na zijn aanhouding tijdens het festival Night at the Park in Den Haag. Twee van de vijf agenten die betrokken waren bij de arrestatie staan nu voor de rechter.



Lees hier alles over het proces terug

Rechtszaak Mitch Henriquez