'Bijzondere Boeren Buren Momenten' op de stadsboerderij!

DEN HAAG - Vind jij het ook belangrijk om te weten waar je zuivel vandaan komt, hou je van mensen en heb je wat tijd over? Dan zoekt Stadsboerderij Landzigt in Leidschenveen jou misschien wel! Via SuperDebby hopen ze enthousiastelingen te vinden voor hun 'Bijzondere Boeren Buren Momenten'.

In de regio Den Haag zijn er tien stadsboerderijen. Je kunt daar natuurlijk lekker dieren zien en knuffelen, maar er zijn ook heel veel andere activiteiten. Stadsboerderij Landzigt in Leidschenveen is daar een goed voorbeeld van. 'Naast de dieren zijn we ook echt een ontmoetingsplek waar mensen ook een stukje wijzer kunnen worden,' aldus Hans de Rijk, teamhoofd Stadsboerderijen regio Den Haag.





Sinds 15 Maart 2017 is Stadsboerderij Landzigt een afhaalpunt voor Boeren zuivel. Het is de bedoeling om dit verder uit te laten groeien met andere boerenstreekproducten.

Als bezoeker kun je bij de Stadsboerderij melk of zuivel bestellen, afkomstig van melkveehouders uit gemeente Midden-Delfland. Je hebt al een fles vanaf €1,49. En bij deze melk weet je precies welke boerderij het heeft geproduceerd.'





Vrijwilligers gezocht

Stadsboerderij Landzigt in Leidscheveen zoekt enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om op zaterdagmiddag van 14:00 tot 16:00 te helpen deze speciale

zuivel aan te bieden aan de bezoekers. Nadat je alles te weten gaat komen over de boerderijen waar de zuivel vandaan komt, ben jij expert op het gebied van

deze ambachtelijke producten en kun je hierover vertellen aan de bezoeker! Bovendien is het gewoon een hele gezellige middag waarin je lekker onder de mensen.



Lijkt dit je wat en ben je 18+? Mail dan even naar superdebby@omroepwest.nl