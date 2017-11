Deel dit artikel:











Zaak Mitch Henriquez: OM, advocaten en nabestaanden aan het woord Mitch Henriquez

DEN HAAG - Het is de zevende dag van het proces tegen de twee agenten die betrokken zijn bij de dood van Mitch Henriquez. Henriquez overleed 2,5 jaar geleden nadat hij tijdens het festival Night at the Park in Den Haag werd opgepakt. Maandag is de eis bekendgemaakt; de agenten zijn volgens het OM schuldig aan mishandeling, toch krijgen de twee geen straf als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Woensdag vroegen de advocaten van de agenten om vrijspraak. Vandaag komen ze nog één keer aan het woord.

'Staat de pet boven de wet?' vroeg Gerald Roethof, de advocaat van de nabestaanden, zich af. De raadsman van de ex-vrouw van Henriquez haalde een aantal andere zaken aan waarbij een verband werd gelegd tussen het overlijden van het slachtoffer en geweld, stress en dood door hartproblemen. Volgens Roethof zou Henriquez zonder het geweld van de agenten nog leven. Stress, veroorzaakt door de agenten, is volgens hem de reden van de dood van Henriquez. 'Uw rechtbank kan maar tot één oordeel komen: het toerekenen van de dood aan de agenten.'

Rapport Roethof haalde ook het rapport dat woensdag werd ingediend aan. De conclusie van het rapport ondersteunt de woorden van de raadsman: Henriquez zou zijn overleden door stress door geweld en aanhouding. 'Het is geen hogere wiskunde om te zien dat er een verband is', aldus Roethof. De advocaat vindt dat de agenten geen lagere straf moeten krijgen vanwege de omstandigheden. 'De agenten hebben 19 maanden thuisgezeten, maar wel met behoud van salaris. En ja, ze worden bedreigd. Maar ze zijn anoniem, niemand weet wie het zijn. Het kan geen reden zijn voor een lagere straf. Ik vraag u met de straf een signaal af te geven aan de samenleving dat de pet niet boven de wet staat.' Lees hier alles over het proces terug:

