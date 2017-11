Drie skeletten en een schedel gevonden op Alphense bouwplaats

ALPHEN AAN DEN RIJN - Niet een, niet twee maar drie skeletten en een schedel werden woensdag gevonden op een bouwplaats aan de Raadhuisstraat in Alphen aan den Rijn. De vondsten werden gedaan tijdens de bouw van een nieuw woningcomplex naast de Swaenswijkbrug. De skeletten zijn minimaal 117 jaar oud.

'We spreken in ieder geval van een archeologische vondst. De skeletten zijn aangetroffen onder de fundering van een pand dat begin 1900 is gebouwd', zegt archeoloog Yolanda Meijer van Industrial Design and Development Services (IDDS) tegen mediapartner Studio Alphen.

Het is niet voor het eerst dat er in Alphen interessante ontdekkingen worden gedaan. Zo kwam toenmalig koningin Juliana in de jaren zeventig hoogstpersoonlijk naar Zwammerdam om met eigen ogen de opgravingen van de zogeheten Zwammerdamschepen bij te wonen.





Kerkhof, veldslag

IDDS doet binnenkort onderzoek naar de skeletten en de schedel. Dat het gaat om skeletten van een oude begraafplaats of een historisch slagveld is niet waarschijnlijk. Het bedrijf heeft voordat de werkzaamheden begonnen namelijk onderzocht of de plek niet diende als een soortgelijke plaats. Daar werden geen aanwijzingen voor gevonden.

