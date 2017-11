Deel dit artikel:











Will van de bingo- en kaartclub uit Delft zoekt nieuwe spelers Een bingavond in het wijkcentrum!

DELFT - Iedereen kent ze wel, de leuke bingo- en kaartavonden op de camping of in het buurthuis. Will de Koster- Bakker uit Delft organiseert dit soort leuke activiteiten in de buurt en zoekt via SuperDebby nieuwe spelers.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Bingo, klaverjassen en jokeren. Will, die voor Humanitas werkt, organiseert deze spellen elke week voor ouderen in de wijk. Elke maandag is er van 14.00 tot 16.00 uur een ouderwetse boodschappenbingo. De ruimte is om 11.00 uur open voor een kopje koffie, een broodje en een kop soep. Op woensdagavond is van 19.00 tot 23.00 uurde prijzenbingo voor jong en oud! Op vrijdagavond organiseert Will een avond voor klaverjassen en jokeren van 19.00 tot 23.00 uur. Will is op zoek naar nieuwe leden voor haar bingo- en kaartclub. Dus denk ken jij iemand of vind je het zelf superleuk om aan deze activiteiten mee te doen? Mail dan nu naar superdebby@omroepwest.nl