Zelfrijden in de stad goed voor innovatieprijs

Afvalrobot Urby in de Betafactory in Delft - Foto: Omroep West

DELFT - Als het gaat om innovatie staat Delft hoog aangeschreven. Alleen al vanwege de TU. Maar wis ook het beroepsonderwijs niet uit. In Delft is deze week een unieke samenwerking tussen de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan en de firma Accenda in de prijzen gevallen. Zij kregen de mobiliteitsaward 2017 voor Innovatie voor hun idee voor stadswagentjes, Urbinn.

Autonome mobiliteit, dus uit zichzelf bewegen, daar draait het om, zowel binnen als op straat. 'Denk aan een autonoom invalidenwagentje', zegt John Seiffers. Zijn bedrijf Accenda is gespecialiseerd in elektrische mobiliteit. 'Dan kunnen zwaar gehandicapten met een of ander commando zelf naar de keuken of de badkamer.'

Maar ook vervoerssystemen voor mensen en spullen in de stad, met aan elkaar gekoppelde, computergestuurde, elektrische karretjes. 'En dan gaat het niet alleen om het koppelen van autonome wagentjes, maar ook om acceptatie. Dus in de eerste wagen zit nog wel een chauffeur, waardoor de omgeving in de stad er meer vertrouwen in heeft dat het goed gaat.'





'Gaaf toch'

Studenten van alle niveaus van vooral HBO en MBO werken samen in een zogeheten learning lab. Een vorm die internationaal de aandacht trekt. Delegaties uit Kenia, China en vandaag uit Denemarken komen een kijkje nemen bij de blije studenten in hun 'learning lab', een leer- en werkplaats aan de Abtswoudseweg in Delft.

'Gaaf toch, dat je in zo'n hal als dit aan zo'n project kunt werken zonder dat iemand zegt dat er iets moet', zegt één van de studenten. Hij sleutelt aan een elektrische racewagen waarvan de techniek ook wordt toegepast in de Urbinn-wagens.



'Kenniscirculatie is ons doel'

John Bolte, lector Smart Sensor Systems aan de Haagse Hogeschool, legt uit dat in het pand achter één deur het High Tech Centre Delft (HTCDelft) en de Betafactory met elkaar zijn verbonden als broedplaatsen voor innovatie. De één richt zich meer op mbo-studenten, de ander meer op het hbo. Beide werken samen met de Technische Universitet en het bedrijfsleven. 'Kenniscirculatie is ons doel, en kennisdelen met MKB-bedrijven. Hier gaat het om Urbinn, om vervoersproblemen in de stad. Hoe kom je aan een gezonde, leefbare en bereikbare stad.'

'En de gemeente Delft laat ons straks in de stad proefrijden. In 2025 gaat het echt gebeuren. Of eerder, want sensoren en videokaarten - die je nodig hebt om uit te maken waar je rijdt - worden steeds sneller.'



Papier hier

Urbinn rijdt nog niet, Urby wel, de rijdende robot met prullenbak. Hif (of zij) nodigt mensen uit hun zwerfafval niet op straat te gooien, als moderne Holle Bolle Gijs. Geen 'papier hier', maar: 'Maak me blij, geef je afval aan mij', komt er uit de speaker. 'Dankjewel.'