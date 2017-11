Deel dit artikel:











Wie is zijn broche kwijt? Foto PixaBay

WASSENAAR - Iedereen raakt wel eens iets kwijt, en niet alles komt weer terug bij de eigenaar. Sandra van Dijk uit Wassenaar vond een hele mooie gouden borche op een parkeerterrein. En ze wilt de broche graag terug geven aan de eigenaar! Daarom zocht ze contact met Superdebby! Sandra vond de broche ongeveer een maand geleden op parkeerterrein Kloosterland in wassenaar. De broche heeft een vorm van een ruit is goudkleurig en er zitten kleine diamantjes in verwerkt. Ze denkt dat iemand de broche heel erg zal missen en doet daarom een oproep in Superdebby. Ben jij misschien degene die deze mooie broche is kwijtgeraakt? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl

Geschreven door Redactie SuperDebby

Toen Sandra ongeveer een maand geleden op parkeerterrein Kloosterland in Wassenaar zag ze opeens een broche op straat liggen. Ze heeft de broche meegenomen naar huis en probeert nu de eigenaar te vinden. De langwerpige broche, is goudkleurig en er zitten 14 kleine ronde diamantjes in verwerkt. Sandra denkt dat iemand de broche heel erg zal missen en doet daarom een oproep in Superdebby. Let op! De broche op de foto is niet de broche die gevonden is.

Ben jij misschien degene die deze mooie broche is kwijtgeraakt? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl