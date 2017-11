Haagse Vragen: Waarom heet Den Haag 'Hofstad'?

DEN HAAG - Den Haag heeft meer dan 100 verschillende hofjes. Heet Den Haag daarom hofstad? Of is dit toch omdat het hof hier huist? Deze vraag werd door Sophie gesteld via de rubriek Haagse Vragen van onze mediapartner Den Haag FM. Hoe zit dit precies? Den Haag FM zocht het uit.

Er zijn heel veel hofjes in Den Haag te vinden, van die kleine binnenplaatsen met tuintjes en huizen eromheen. Het klinkt logisch dat de stad hiernaar vernoemd is. Vroeger werden hofjes gesticht door rijken of instellingen om de arme mensen te helpen. De rijken wilden graag goed herinnerd worden, dus zetten ze hun naam op de gevels. Hofjes zijn tegenwoordig vooral bij toeristen heel populair, maar ze worden ook nog bewoond. 'Het zijn hele sociale buurten, een soort kleine dorpjes', zegt auteur Botine Koopmans van het boek 'De verborgen stad. 115 hofjes in Den Haag'.





Waar komt 'hofstad' vandaan?





Toch heet Den Haag niet 'hofstad' door de vele hofjes. Het heeft alles te maken met het hof van de vorst en het is geen afleiding van het woord 'hofje' zegt Corien Glaudemans van het Haags Gemeentearchief tegen Den Haag FM. De naam hofstad is pas twee eeuwen oud en betekende vroeger iets heel anders. Een hofstad was een boerderij met erf. Later werd dit weer veranderd naar een groot landhuis met landerijen. Nu staat het voor de stad waar het hof huist of waar de vorst woont.





Hoelang kennen we het hof al?





Het hof bestaat vanaf de dertiende eeuw, door de Hollandse graaf Willem II. Hij en zijn zoon, graaf Floris V, lieten een stadspaleis bouwen in Den Haag. Ook zorgde Floris V. ervoor dat de Ridderzaal werd afgemaakt, waar zijn vader aan begonnen was. De graven die later aan de macht kwamen, woonden op het Binnenhof, waardoor 'Die Haghe' vanaf de negentiende eeuw 'hofstad' werd genoemd.





Amsterdam en het hof





Maar: waarom is de Nederlandse hoofdstad Amsterdam niet de hofstad? Dit is niet helemaal duidelijk. Amsterdam heeft dan wel weer een rol binnen het hof. In artikel 32 van de Nederlandse Grondwet, dat gaat over de inhuldiging van een nieuwe koning, staat dat dat moet gebeuren 'in de hoofdstad Amsterdam', aldus het Haags Gemeentearchief.





Het is duidelijk waarom Den Haag hofstad heet; Den Haag is de hofstad omdat het hof huist in deze stad en niet door de vele hofjes, dankzij de Hollandse graaf Willem II.