Ice ice baby: de zeven leukste ijsbaantjes in de buurt

REGIO - Het is er eindelijk weer de tijd van het jaar voor: glühwein drinken en erwtensoep eten. Maar niks hoort zo bij de Hollandse winter als schaatsen. Haal je schaatsen dus maar uit het vet, want wij hebben de leukste (tijdelijke) schaatsbanen hier in de buurt op een rij gezet.

1. Winters Delft, Delft - 8 december t/m 7 januari

Winters Delft is dit jaar te vinden op een nieuwe locatie, namelijk evenemententerrein Lijm & Cultuur aan de Rotterdamseweg in Delft. Maar liefst 750 meter ijs ligt klaar voor alle schaatsliefhebbers. En wie er graag echt een feestje van wil maken, kan elke woensdag discoschaatsen. Daar halen wij onze schaatsen wel voor van zolder!

2. Cool Event, Scheveningen - 12 november t/m 14 januari

Niet alleen ligt de traditionele ijsbaan op het plein voor het Kurhaus weer klaar voor ijspret, naast de Pier kan ook dit jaar van een 30-meter hoge roetsjbaan gegleden worden. Wie dat allemaal te actief vindt, kan een kijkje nemen bij de expositie van ijssculpturen. En goed nieuws voor schaatsfans: de schaatsbaan is zelfs open tot 21 januari!

3. Ice Paradise, Leidschendam - 3 november t/m 4 maart

Ice Paradise is een drijvende schaatsbaan in Leidschendam. Winterplezier voor groot en klein, en na afloop een ouderwets broodje worst eten of warme chocolademelk drinken. Of er nou wel of geen natuurijs komt, op deze ijsbaan zit je sowieso de hele winter goed.

4. Vier de winter in Archeon, Alphen aan den Rijn - 16 december t/m 7 januari

Het Archeon wordt ook deze winter omgetoverd tot een 'Hollandse Winter Wereld'. Alle huizen in het historische park zijn gehuld in een laagje sneeuw en er is een schaatsbaan neergelegd. Je moet wel een kaartje kopen om naar binnen te mogen, maar als je fan bent van schaatsen én van geschiedenis, kun je dat met een bezoekje aan het Archeon mooi combineren.

5. Drijvende IJsbaan, Leiden - 8 december t/m 7 januari

Het is misschien geen natuurijs, maar die indruk krijg je bijna wel. Deze ijsbaan is namelijk op vlonders op de Nieuwe Rijn in Leiden gebouwd. Een waar winterspektakel in het historische stadshart van Leiden.

6. Goudse IJsbaan, Gouda - 20 december t/m 14 januari

Je moet er iets langer op wachten, maar eind december gaat dan ook in Gouda de ijsbaan open. Op de Markt in Gouda kun je op de Goudse IJsbaan een rondje om het stadhuis maken. Een winterse schaats-selfie met de Goudse Kerk op de achtergrond? Dat is materiaal voor een kerstkaart!

7. Noordwijk Winter Wonderland, Noordwijk - 1 december t/m 14 januari

Schaatsen op zee gaat niet lukken, maar in Noordwijk kan wel aan zee geschaatst worden. Restaurant het Zuiderbad is ook dit jaar weer omgetoverd tot Noordwijk Winter Wonderland. Het personeel loopt rond in lederhosen, je waant je hier dus bijna op wintersport. Lekker schaatsen en ondertussen wordt er de hele dag door kaasfondue en glühwein geserveerd. Wij komen eraan hoor!