'De Duckman' zoekt ruimte voor Disney-museum

NAALDWIJK - Ruimte gezocht voor een Disney-museum en stripwinkel! Pim Bunk uit Naaldwijk kan zijn enorme collectie strips en merchandise van Disney en andere uitgevers niet meer kwijt in zijn huis en garage, en dus zoekt hij een plek voor een echte winkel. Er staan veel panden leeg in Naaldwijk, maar die zijn voor Bunk allemaal te duur.

Bunk zoekt hulp van een verhuurder die genoegen wil nemen met een lage huur. 'Laten we beginnen met de huurprijs van een huurwoning, en als het dan goed gaat met de verkoop, dat we dan in goed overleg de huur verhogen.'



De Duckman, zoals zijn bijnaam luidt in stripkringen, heeft een enorme verzameling beeldjes, glazen, spaarpotten, frisdrankblikjes, telefoons en zelfs veertig jaar oude kauwgom. 'Die is niet meer te eten hoor. En toen was het ook al twee keer kauwen en dan was het smurrie.'



Privé-collectie

De muren hangen vol met posters, en de boekenplanken staan en liggen vol met Donald Ducks. Niet alleen het 'vrolijk weekblad', maar ook de albums en de pockets. 'Dit is mijn privé-collectie, dus daarvan verkoop ik niets', zegt de Duckman, om daar meteen weer op terug te komen: 'Het is hier zó vol dat ik af en toe wel moet verkopen.'



In een gehuurde garagebox bewaart Bunk zijn echte handel: stripalbums. Tienduizenden, van Asterix tot Suske en Wiske en van De Blauwbloezen tot Guust Flater en de Hulk. Noem een serie en hij is er. Maar ook de garage is overvol.



Museum en winkel

'Het leukst zou een ruimte zijn waar ik een museumpje kan maken met de dingen die ik wil laten zien, en daarnaast een winkel voor de stripverkoop.' Het oude postkantoor aan het Havenplein in Naaldwijk lijkt hem wel wat. 'Zoveel musea zijn er niet in de gemeente Westland, dus dit zou echt een aanwinst zijn voor Naaldwijk.'



Zou Disney zelf niet geïnteresseerd zijn? 'Geen idee, dat heb ik ze niet gevraagd. Het zou leuke reclame voor ze zijn. Ze weten dat ik besta. Ik heb wel eens een Nederlandstalige versie van een Ducktales-boekje verkocht aan een Amerikaan. Die bleek later de maker van het verhaal te zijn.'

