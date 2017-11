Zoetermeer plant bomenrij om licht reclamezuil A12 tegen te gaan

ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer is begonnen met het planten van bomen om de overlast van de reclamezuil aan de A12 tegen te gaan. Bewoners van omliggende straten hadden last van het felle licht van de zuil.

'De bomen die geplant gaan worden zijn loofbomen. De bomen worden zo geplaatst dat er optimale aansluiting komt en er geen licht doorkomt', laat een woordvoerder weten.

Begin dit jaar werd het licht van de zuil al verminderd maar die oplossing bleek niet voldoende. Omdat de bomen 'in driehoeksverband' zijn geplaatst, wordt het licht ook in de winter zo goed mogelijk tegengehouden. 'Echter is het lichthinderend effect in de winter daardoor wel minder groot dan in de zomer', is te lezen in het document van de gemeente over de oplossing.



Acht meter hoog

De bomen die worden geplaatst zijn acht meter hoog en twee meter breed. De gemeente: 'De lichtstudie vanuit de huizen aan de Essehout, Ebbehout en Azobehout wijst uit dat de lichtinval zal worden geblokkeerd door de bomenrijen.'

