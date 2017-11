Den Haag krijgt er bijna duizend hotelkamers bij

DEN HAAG - Den Haag krijgt er de komende jaren zeker acht hotels bij. De hotels zijn goed voor bijna duizend kamers. De kamers zijn nodig om de groei van toeristen en zakelijke bezoekers op te vangen. Voor het stadsbestuur is dat goed nieuws. Deze groei van het toerisme is goed voor Den Haag want de lokale economie profiteert hiervan', zegt wethouder Karsten Klein (CDA).

De nieuwe hotels komen in de binnenstad op het Stationsplein, de Lange Vijverberg, de Paleisstraat, Wijnhaven, het Noordeinde en de Grote Marktstraat. Ook op Scheveningen openen de komende tijd twee hotels de deuren.

Het geeft aan dat Den Haag in de lift zit wat betreft toerisme. En dat blijkt ook uit cijfers van de gemeente Den Haag. De bezettingsgraad van hotels in Den Haag is de afgelopen vijf jaar met 19 procent toegenomen. Bovendien is de gemiddelde opbrengst per kamer met 11 procent gestegen. Dat is de sterkste stijging van de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.



Congressen

'We zien de afgelopen jaren een stijging van het aantal toeristen en van het aantal zakelijke bezoekers', zegt wethouder Klein. 'De stijging van de laatste groep komt door het aantal congressen dat in Den Haag flink is toegenomen. In 2016 was dat zelfs een toename van 50 procent ten opzichte van de jaren ervoor.'

Volgens Klein is het goed nieuws als er meer internationale gasten Den Haag bezoeken. 'Den Haag is afhankelijk van internationaal bezoek want dat levert de stad geld op. Daar profiteren heel veel mensen van. Bijvoorbeeld ondernemers, taxichauffeurs, toeleveranciers, restaurants noem maar op.' Volgens Den Haag zorgden toeristen en dagjesmensen in 2016 voor 2,2 miljard euro aan inkomsten voor de lokale economie.



Terughoudend

De afgelopen jaren was Den Haag terughoudend wat betreft het toelaten van nieuwe hotels maar de tijd is inmiddels veranderd. Klein: 'Je moet altijd oppassen dat je als stadsbestuur niet te veel hotels toelaat want dat kan ten koste gaan van bestaande hotels. Maar wij hebben nu de ambitie uitgesproken dat wij willen groeien als toeristenstad en we zien dat dit resultaat heeft. Er zijn meer hotelovernachtingen geweest. En dan kunnen we ook meer hotels toelaten.'

