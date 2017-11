Toos krijgt na tientallen jaren haar 'eigen' schilderij

KATWIJK - Het is gebeurd. Toos Graaff-Van der Spek uit Katwijk heeft het schilderij waarop zij zelf staat afgebeeld eindelijk in haar bezit. Het lag tientallen jaren bij Aurelia de Vries, de kleindochter van schilder Hein Kray uit Assen.

Zelf heeft de Katwijkse, die op haar vijfde jaar werd geportretteerd, het origineel in huis. 'Dit moet een voortekening zijn, want op het originele schilderij heb ik een ander kleur jurkje aan', vertelde ze eerder.

'Mijn vader heeft het waarschijnlijk als een mislukking gezien', zegt De Vries. 'Of het is door haar moeder niet geaccepteerd en gezegd, dat is het niet helemaal. Toen is het opnieuw geschilderd. Zodoende bleef mijn vader ermee zitten.'



Nog geen plek

Toos weet nog niet precies waar het moet gaan hangen. 'Dat moet ik nog even bekijken. Het andere schilderijtje hangt nu ook heel mooi. Ik moet even kijken wat het beste is.' Graaff-Van der Spek is er wel erg blij mee. 'Heel bijzonder dat u dat zomaar aan mij geeft', zegt ze tegen de vorige eigenaresse.