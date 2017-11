Analyse: de problemen voor Joris Wijsmuller stapelen zich op

DEN HAAG - Terwijl de Haagse Stadspartij deze weken het 20-jarig jubileum viert, stapelen de problemen voor lijsttrekker en wethouder Joris Wijsmuller zich op. Een commissie van de gemeenteraad zou woensdagmorgen uren gaan praten over de financiering van het nieuwe cultuurcomplex in het centrum van Den Haag, maar de partijen vonden onder meer dat 300 (!) schriftelijke vragen over de zaak zo slecht zijn beantwoord, dat dit over moet.

Daarom is de vergadering verschoven en kan ook de gemeenteraad donderdag niet over het onderwerp praten. Zorgelijk voor de wethouder is dat ook coalitiepartijen PvdA, VVD en CDA vinden dat een zichtbaar geïrriteerde Wijsmuller zijn werk deels over moet doen. Dit terwijl hij had gehoopt dat naast zijn eigen HSP ook de PvdA, VVD, CDA en D66 akkoord zouden gaan door de partijen al tijdens een vertrouwelijke sessie in te lichten over de financiering voordat de rest van de raad op de hoogte werd gesteld, melden goede bronnen in het stadhuis.

Andere, meer ervaren wethouders, weten dat je vooral in het begin van een regeerperiode stevige, voor de stad omstreden beslissingen moet nemen. En dat je in het laatste jaar voor de verkiezingen moet gaan oogsten. Dat doen ze dan ook. Wijsmuller ziet met nog vier maanden voor de verkiezingen de problemen toenemen.



Jaarlijks tekort

Een van de belangrijke punten bij de discussie over het cultuurcomplex is dat uit de cijfers die hij recent naar de raad stuurde, blijkt dat er een jaarlijks exploitatietekort is van 2,1 miljoen euro. Daarvoor heeft Wijsmuller deels een financiering gevonden. Maar de grote vraag is nu of de gemeenteraad zich daarin kan vinden. De oppositie maakte vandaag al duidelijk dat dit niet het geval is. Maar ook in coalitiekringen klinken daarover grote zorgen.

Want die dekking van het tekort is er voor een periode van slechts twintig jaar. Daarna moet de verre opvolger van Wijsmuller dus weer op zoek naar geld. Bovendien vindt een deel van de raad dat dit bedrag gewoon bij de totale kosten van het cultuurcomplex moet worden opgeteld. Het huurcontract van de gemeente met de bouwer over onderhoud loopt 25 jaar. Dat maal 2,1, zorgt ervoor dat ruim vijftig miljoen euro duurder wordt dan eerder gedacht, rekent fractievertegenwoordiger Robert Barker van de Partij van de Dieren voor.



Volgende generaties betalen

Dat heeft als gevolg dat het nieuwe cultuurcomplex helemaal niet tien miljoen euro goedkoper wordt dan het oude, zoals de voorstanders steeds zeggen. Bovendien, zegt Barker: deze manier van financieren zorgt er ook nog eens voor dat de volgende generaties dat moeten betalen. Terwijl bij het oude Spuiforum alles al zou zijn gefinancierd.

Er blijven ook nog steeds zorgen over de kwaliteit van het cultuurcomplex. Wordt dit wel mooi genoeg voor deze markante plek in de stad? Hoewel daar geen enkele invloed meer op kan worden uitgeoefend, blijft de kritiek. 'Wat een feestelijk gebouw had moeten worden, wordt nu een betongrijs gedrocht', aldus Guust Baartmans, een van de insprekers die zich al jarenlang in het dossier verdiept.



Niet zo vast

Hij wijst er ook op dat de contracten met de bouwer nog kunnen worden ontbonden. Ook constateert Baartmans dat op dit moment het Zuiderstrandtheater prima functioneert, het Koninklijk conservatorium nog een onderdak heeft én dat op het betonnen dak van de garages onder het Spuiplein prima ook iets anders kan worden gebouwd. Kortom: Den Haag zit helemaal niet zo vast aan het cultuurcomplex als iedereen denkt.

De discussie in de commissie over in ieder geval de financiering gaat nu 7 december losbarsten; een week later kan dan nog een debat worden gevoerd in de gemeenteraad. Wijsmuller moet zich dan serieus zorgen gaan maken. Er staat nog een oude rekening open: zijn partij won bij de vorige verkiezingen drie zetels – onder meer vanwege het verzet tegen het oude Spuiforum. Andere partijen vinden eigenlijk dat die zetels hen toebehoren. Dat er met nog een paar maanden voor de verkiezingen dus een partij is die hem graag over dit onderwerp wil laten struikelen, is niet ondenkbeeldig.