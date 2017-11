Joegoslavië-Tribunaal sluit deuren: 'Het heeft Den Haag op de kaart gezet'

DEN HAAG - Het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag heeft de stad internationaal op de kaart gezet. Dat zegt de Haagse wethouder van Kenniseconomie, Saskia Bruines. Met de berechting van Ratko Mladic, de voormalige bevelhebber van de Bosnisch-Servische troepen, komt er na 24 jaar ook een einde aan het tribunaal.

Het tribunaal wordt in 1993 opgericht om de oorlogsmisdaden gepleegd tijdens het Joegoslavische burgeroorlog te bestraffen. Na een moeizaam begin slaagt het tribunaal erin om alle 161 aangeklaagden naar Den Haag te krijgen. Onder hen ook de kopstukken Slobodan Miloševic, Radovan Karadžic en dus Ratko Mladic.

De Servische oud-president Slobodan Miloševic overlijdt in 2006 in de gevangenis van Scheveningen nog voordat zijn proces is afgelopen. De Servische leider Radovan Karadžic wordt in 2016 veroordeeld tot 40 jaar cel voor onder meer genocide in Srebrenica en misdaden tegen de menselijkheid.



'Joegoslavië-Tribunaal heeft stad veel opgeleverd'

Met de veroordeling woensdag van Ratko Mladic woensdag tot levenslang sluit het tribunaal aan het einde van het jaar de deuren. Het Haagse gemeentebestuur kijkt tevreden terug op 24 jaar Joegoslavië-Tribunaal. Wethouder Bruines: 'Er zijn in navolging van het tribunaal heel veel organisaties op het gebied van internationaal recht en humanitaire hulp naar Den Haag gekomen, zoals het Internationale Strafhof. Behalve dat dat ons als internationale stad van Vrede en Recht op de kaart heeft gezet, heeft het ook veel banen voor de stad opgeleverd en groeit het nog steeds.'

De gemeente Den Haag heeft er vertrouwen in dat ondanks dat het Joegoslavië-Tribunaal nu dicht gaat, Den Haag de toppositie op het gebied van internationaal recht blijft behouden. En voor leegstand van het gebouw van het tribunaal is de gemeente ook niet bang. Wethouder Bruines: 'Het pand blijft vanwege de ligging en faciliteiten natuurlijk uitermate geschikt voor de functie van gerechtsgebouw. Ik ga er dan ook vanuit dat het tribunaal weer een dergelijke functie zal krijgen in de toekomst.'

