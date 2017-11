Deel dit artikel:











Burgemeester sluit kantoorpand na vondst softdrugs Archieffoto

RIJNSBURG - Een kantoorpand aan de Laan van Verhof in Rijnsburg is gesloten door de burgemeester omdat er softdrugs in het pand werd aangetroffen.

Het pand blijft minimaal drie maanden dicht. Welke drugs er precies in het pand zijn gevonden is niet duidelijk. De gemeente Katwijk liet weten dat het gaat om een 'handelshoeveelheid'. Burgemeester Visser reageert op de sluiting: 'Samen met diverse partners treed ik hard op tegen het in bezit hebben van handelshoeveelheden drugs. De leefbaarheid in onze gemeente en het veiligheidsgevoel van ondernemers en inwoners staat hierbij voorop.'