'Bijzonder dat zoveel mensen op me stemden', Michiel van Egmond wint weer NS Publieksprijs

VOORBURG - Schrijver Michel van Egmond heeft woensdag de NS Publieksprijs gewonnen met zijn boek 'De wereld volgens Gijp'. De Voorburger wint de prijs voor de derde keer. ‘Ik blijf het bijzonder vinden dit soort publiekprijzen. Als ik hoor dat er 96.000 Nederlanders de moeite hebben genomen hebben om op me te stemmen, daar wen ik nooit aan’, zegt Van Egmond bij Omroep West.

De NS Publieksprijs is de grootste boekenprijs van Nederland. 'De wereld volgens Gijp' is een biografie over het leven van ex-voetballer en tv-persoonlijkheid René van der Gijp. Eerder won Van Egmond de prijs met de boeken 'Gijp' en 'Kieft'.

De winnaar werd bekendgemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door. Lezers kregen tot woensdag de kans op hun favoriete boek te stemmen.



Prijzen

Van Egmond krijgt voor de prestatie een geldbedrag van 7500 euro. Hij mag ook een jaar lang gratis eersteklas reizen met het openbaar vervoer. Daarnaast mag hij zijn boek vanaf nu Boek van het Jaar 2017 noemen.

