PvdA: 'Politie wil klachten over politieinzet bij Marokkaanse voetbalrellen mogelijk verdoezelen'

ME arresteert jongeman nadat feestvreugde omslaat in confrontatie met politie

DEN HAAG - De Haagse PvdA wil onmiddellijk opheldering over de manier waarop de politie klachten afhandelt. Niet zomaar klachten, maar klachten over de politie zelf en hoe zij hebben gehandeld in de Schilderswijk tijdens de voetbalrellen op zaterdag 11 november na de overwinning van Marokko.

Een groep Marokkaanse Nederlanders ging de straat op nadat Marokko zich had geplaatst voor het WK voetbal. De feestvreugde in de Haagse Schilderswijk veranderde uiteindelijk in een confrontatie met de politie. Daarbij werden meerdere mensen gearresteerd en is door de ME geweld gebruikt. Er vielen rake klappen en dat zorgde voor veel ongeloof en boosheid bij omwonenden.

Nu zegt de PvdA reacties binnen te krijgen van mensen die een klacht in willen dienen maar daarin niet serieus worden genomen. ’Wij hebben signalen ontvangen dat de Haagse politie mensen die klachten indienen vanwege het optreden van de politie tijdens de recente voetbalrellen in het centrum, probeert te bewegen geen klacht in te laten dienen of geen aangifte te laten doen. Wij willen hier direct opheldering over van het college’, aldus fractievoorzitter Martijn Balster.



Onafhankelijk

Balster neemt de aantijgingen serieus: 'Die klachten moeten objectief en onafhankelijk onderzocht worden. Alleen zo kan de politie de kwaliteit van het eigen werk verbeteren en kunnen burgers hun recht halen.' Het is niet de eerste keer dat de Haagse PvdA aandacht vraagt voor de kwaliteit van politiewerk.

De politie heeft desgevraagd aan Omroep West laten weten niet te reageren zolang de raadsvragen nog niet zijn beantwoord.

