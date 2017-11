Musical over Dreyfus-affaire: droom of werkelijkheid?

DEN HAAG - Zelf een musical een schrijven. Het is de droom van musicalacteur Marco Neijenhuijzen uit Wassenaar. Samen met de Haagse scriptschrijver Duco van den Bergh heeft hij er nu drie jaar aan gewerkt: de musical De Man Op Duivelseiland. Woensdagavond was de sneakpreview in het Koorenhuis in Den Haag.

De sneakpreview is mogelijk gemaakt dankzij crowdfunding. Via de website Voor De Kunst is ruim 5500 euro binnengehaald. Maar Neijenhuijzen en Van den Bergh zijn er nog niet. De sneakpreview geeft een eerste indruk van De Man Op Duivelseiland dat uiteindelijk moet uitgroeien tot een avondvullende productie die in 2019 in Den Haag in première moet gaan.

De Man Op Duivelseiland speelt zich af in in het Parijs van eind 19de eeuw en gaat over de grootste doofpotaffaire uit de geschiedenis van Frankrijk: de Dreyfus-affaire. Het verhaal over deze onschuldige joodse officier, die achter gesloten deuren werd veroordeeld, werd opgepakt door de Franse schrijver Émile Zola. Met zijn pamflet J'accuse dwong hij alsnog een openbare rechtszaak af.





