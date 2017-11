West Wekker: Zoetermeer plant bomen tegen licht en zaak Henriquez gaat verder

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is donderdag, en dat betekent dat jij het weekend alweer kunt ruiken! Nou ja, nog even twee dagen ertegenaan. Vandaag word je wakker met nieuws uit Zoetermeer, waar bomen geplant worden. Ook gaat de zaak Mitch Henriquez verder.

1. Dag 7 van de zaak Mitch Henriquez

Vandaag staat dag 7 van het proces rondom de dood van Mitch Henriquez op het programma. De Arubaan overleed 2,5 jaar geleden nadat hij tijdens het festival Night at the Park in Den Haag werd opgepakt door vijf politiemensen. Gisteren kwamen de advocaten van de verdachten aan het woord. Zij vragen om vrijspraak.

2. Problemen voor Joris Wijsmuller

De problemen voor Haagse Stadspartij-lijsttrekker en wethouder Joris Wijsmuller stapelen zich op. Een commissie van de gemeenteraad zou gisterochtend praten over de financiële tekorten van het nieuwe cultuurcomplex in Den Haag. Omdat de schriftelijke vragen over de zaak zo slecht beantwoord zijn, moet de beantwoording van die ruim 300 vragen over. En daar zijn ook coalitiepartijen PvdA, VVD en CDA niet blij mee.

3. Zoetermeer plant bomenrij

De gemeente Zoetermeer is begonnen met het planten van bomen om de overlast van de reclamezuil aan de A12 tegen te gaan. Bewoners van omliggende straten hadden last van het felle licht van de zuil. Begin dit jaar werd het licht van de zuil al verminderd maar die oplossing bleek niet voldoende. Omdat de bomen 'in driehoeksverband' zijn geplaatst, wordt het licht ook in de winter zo goed mogelijk tegengehouden.

4. Toos krijgt schilderij van zichzelf

Toos Graaff-Van der Spek uit Katwijk heeft het schilderij waarop zij zelf staat afgebeeld eindelijk in haar bezit. Het lag tientallen jaren bij Aurelia de Vries, de kleindochter van schilder Hein Kray uit Assen.

Het weer: wolken, wat regen en vooral wind. Aan zee wordt het zelfs stormachtig. Het wordt wel zacht: zo'n 14 graden.

Vanavond op TV West

In De Pareltjes van Van de Kaart gaat Jet Sol terug naar mensen die diepe indruk op haar maakten: van een pleegmoeder van zeven kinderen tot een liefhebber van middeleeuwse kleding... Jet speldt de mensen een pareltje op en neemt tijd voor een goed gesprek.