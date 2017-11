Deel dit artikel:











Nooit meer last van uitpuilende speelgoedkasten, dankzij Recycle Sint (Foto: Omroep West)

VOORBURG - Nog een ruime maand en dan is het weer pakjesavond. Een avond waar veel kinderen overspoeld worden met nieuw speelgoed. In veel gevallen raken ze er na een tijdje op uitgekeken en belandt het al snel in de hoek van de kamer. Graziella Guargualini uit Voorburg heeft hier nu een oplossing voor: de Recycle Sint.

Mensen kunnen op deze speelgoedruilmarkt hun speelgoed omruilen met anderen, zodat iedereen weer een 'nieuw' Sinterklaascadeautje heeft. Wanneer je spullen inlevert krijg je zogenaamde 'Recycle Noten'. Dit zijn punten die overeenkomen met de waarde van het speelgoed. Met deze punten kan je dan zelf weer speelgoed uitkiezen. 'Je schrikt soms echt van wat je aan speelgoed tegenkomt. Het zit vaak nog in de verpakking en is helemaal nieuw', aldus Graziella. Ze is op het idee gekomen dankzij een oud-collega van haar, maar ook omdat haar kinderen ieder jaar zoveel cadeaus kregen met Sinterklaas dat de speelgoedkast uitpuilde. 'Ik trok de kast open en dacht echt: hoe moet hier nu nog méér speelgoed bij?'





LEES OOK: Verliefde Pieten trouwen in Noordwijkerhout