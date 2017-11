Vertraging op A4 tussen Den Haag en Zoeterwoude-Dorp na ongeluk

RIJSWIJK - De ochtendspits begon donderdagochtend al vroeg. Automobilisten die rond 06.30 uur op de A4 tussen Den Haag en Zoeterwoude-Dorp reden, moesten rekening houden met meer dan een uur vertraging. Rond 07.30 uur was de vertraging daar flink afgenomen.

De hoofdrijbaan was vanaf 06.30 uur enige tijd dicht door een ongeluk met meerdere auto's. Het verkeer moest via de parallelbaan rijden. Rond 07.00 was de A4 weer helemaal vrij.

Mensen die op de N44 van Den Haag naar Amsterdam rijden, moeten rekening houden met bijna een half uur vertraging. Ook op de A12, de A20 en de A44 zijn er wat vertragingen, maar de extra reistijd is niet meer dan een kwartier.

