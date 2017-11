'Ik heb alles dubbel', Charlie Aptroot stopt als waarnemer Wassenaar

WASSENAAR - Charlie Aptroot legt aan het begin van het nieuwe jaar zijn functie als waarnemend burgemeester van Wassenaar neer. Dat heeft hij laten weten aan Omroep West.

Aptroot is burgemeester van Zoetermeer. Sinds januari dit jaar is hij ook de burgervader van Wassenaar. Hij volgde D66'er Jan Hoekema op, die in december vorig jaar zijn vertrek aankondigde.

Het hebben van twee banen valt Aptroot erg zwaar. ‘Ik heb alles dubbel. Twee keer commissie, twee keer raad en een dubbele hoeveelheid stukken. Het is op de lange termijn niet vol te houden.’



Teambuilding

Aptroot wil zich rondom de gemeenteraadsverkiezingen in maart focussen op één gemeente. ‘Om echt iets te doen aan teambuilding. Na de verkiezingen komt er een nieuwe raad en dat vraagt veel tijd van mij als voorzitter. Ik wil daar alle aandacht voor hebben en dat lukt niet met twee gemeenten’, zegt hij.

Jaap Smit, de commissaris van de koning in Zuid-Holland, liet eerder weten dat hij een waarnemer in Wassenaar wil tot na de verkiezingen. 'Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik zou kijken hoe lang het zou gaan', zegt Aptroot. De commissaris van de koning gaat nu op zoek naar een nieuwe waarnemend burgemeester van de gemeente. 'Pas na de gemeenteraadsverkiezingen wordt er een besluit genomen over de toekomst van Wassenaar', zegt Aptroot.