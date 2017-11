Duizenden boeken in de Broodfabriek in Rijswijk

DEN HAAG - Romans, thrillers, kookboeken, stripboeken, reisboeken en allerlei andere soorten boeken zijn de komende dagen voor heel weinig geld te krijgen in de Broodfabriek in Rijswijk. Daar wordt van donderdag 23 november tot en met zondag 26 november het Boekenfestijn gehouden.

Al meer dan dertig jaar wordt het Boekenfestijn op verschillende plaatsen in België en Nederland georganiseerd. De boekenbeurs is nu voor het eerst in de Broodfabriek.

Bij het Boekenfestijn zijn tientallen tafels volgelegd met boeken. De meeste boeken worden verkocht met veel korting. Toegang tot de beurs is gratis. Er zijn ook kantoorspullen te koop en sinterklaas- en kerstartikelen.



Openingstijden

De Broodfabriek is donderdag, vrijdag en zaterdag geopend van 10.00 tot 21.00 uur. Zondag is de beurs tot 18.00 uur open.