Dierenasiel Rijswijk officieel heropend

RIJSWIJK - Dierenasiel 't Julialaantje in Rijswijk is donderdag officieel heropend. De vernieuwde dierenopvang is al sinds de zomer in bedrijf, maar vandaag kwam de wethouder nog symbolisch een tegeltableau onthullen. 't Julialaantje is het regio-asiel voor Rijswijk, Delft, Westland en Pijnacker-Nootdorp.

De oude opvang in het Julianapark was al jaren aan vernieuwing toe, en een jaar geleden werd begonnen met de renovatie. Eind juni konden de dieren hun vernieuwde hokken betrekken. De renovatie kostte zo'n 1,3 miljoen euro.

Wethouder Marloes Borsboom van Cultuur verrichtte de officiële heropening. Beheerder Thea van Zwieten van het streekdierentehuis is nog altijd apetrots op het totaal gerenoveerde gebouw. 'We hebben glazen deuren in plaats van kooien, er is meer ruimte voor de dieren, het is makkelijker schoon te maken, en we hebben niet meer twintig katten in een ruimte, maar vier of vijf. Als er dan één ziek wordt zijn er niet meteen twintig besmet, maar slechts vier.'



Geblaf

Ook zijn de honden en katten tegenwoordig gescheiden door de technische ruimtes. 'Katten raken gestresst van geblaf, en nu kunnen ze dat niet meer horen. Medewerkers ervaren ook dat het zo veel rustiger is,' aldus Van Zwieten. In de hondenafdeling wordt er ondertussen lustig op los geblaft, maar inderdaad is daar bij de katten niks van te horen.