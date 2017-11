Den Haag krijgt Gitaarfestival

DEN HAAG - In theater De Nieuwe Regentes in Den Haag vindt op zaterdag 25 november het eerste Gitaarfestival plaats. Het festival wordt gehouden ter ere van Richard Heeres, die dit jaar zijn 25-jarige jubileum als gitaarbouwer viert.

Omdat in Nederland geen opleiding is voor gitaarbouwers, volgde Richard een cursus in Canada. Inmiddels bouwt hij al 25 jaar gitaren. Aan zo'n instrument werkt hij doorgaans zo'n 100 tot 150 uur. Heel ingewikkelde opdrachten kosten hem soms 200 uur.

Wie een gitaar bij Heeres bestelt, moet wat geduld hebben. De wachttijd is achttien maanden. Zijn gitaren kenmerken zich door de soberheid en de nette afwerking, vertelt Richard. Onder meer Johan Frauenfelder van De Règâhs speelt op een gitaar van Richard.



5000 euro

Een gitaar kost minimaal 5000 euro. 'Mijn gitaren zijn wel wat duurder dan gitaren in de winkel, omdat ze volledig met de hand gemaakt worden', aldus de vakman.

Bij het festival in De Nieuwe Regentes zijn workshops en lezingen, er worden films vertoond en er is een tentoonstelling van Richards instrumenten. In de avond zijn er optredens.