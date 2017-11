Paniek Loosduinse ouderen weggenomen; wekelijkse bijeenkomsten toch behouden

DEN HAAG - Grote opluchting voor de ouderen die iedere dinsdag en donderdag samenkomen in wijkcentrum De Wiekslag in het Haagse stadsdeel Loosduinen. Ze dachten dat hun bijeenkomsten na jaren zouden stoppen, omdat er geen subsidie meer beschikbaar was. De mensen zaten dagen in zak en as, maar er lijkt nu een oplossing te zijn.

Een groep van ongeveer twintig licht dementerende en eenzame ouderen komt al jaren bij elkaar in De Wiekslag. Ze knutselen, doen spelletjes en maken samen eten. De ouderen komen uit de hele buurt en daarom worden ze opgehaald en thuisgebracht met een busje. Ze worden bijgestaan door vrijwilligers en medewerkers van zorginstelling Florence.

Maar toen kwam het nieuws dat de mensen van Florence geen subsidie meer zouden krijgen om met deze mensen de dag door te brengen. Ook het geld voor het busje, de koffie en andere activiteiten zou komen te vervallen. Het jarenlange samenzijn van deze mensen zou dus tot hun grote verdriet moeten eindigen. Verschillende mensen trokken daarom bij Omroep West aan de bel.



Nieuw subsidiesysteem

Maar waarom zou die geldstroom zomaar zijn stopgezet? Volgens de gemeente Den Haag is er geen sprake van het terugbrengen van de subsidie door de gemeente. Wel is er een andere manier van financieren gestart. Tot 1 januari van dit jaar kende de gemeente rechtstreeks subsidies toe aan de ontmoetingscentra voor mensen met dementie en locaties voor dag structurering, na die datum is een nieuw systeem ingevoerd.

Bij dat nieuwe systeem wordt per stadsdeel een subsidiebedrag beschikbaar gesteld. De zorg- en welzijnsorganisaties in de stadsdelen hebben dit bedrag in onderling overleg over de diverse activiteiten verdeeld. Dit is gebeurd op basis van het aantal opengestelde dagen van de ontmoetingsplek en het aantal deelnemers. 'Blijkbaar is daar besloten dat er minder naar de dagbesteding in De Wiekslag toegaat', aldus een woordvoerder van de gemeente.



Goed nieuws

'We hebben ervoor gekozen om onze medewerkers anders in te zetten', zegt een woordvoerder van Florence. 'Maar ik heb goed nieuws, want de ouderen mogen blijven komen in De Wiekslag. Ze krijgen nu begeleiders van Xtra welzijn of medewerkers van een andere zorginstelling, dus ze hoeven niet weg.'