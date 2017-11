Fawaz: 'De minister wil ons laten buigen, we buigen alleen voor onze god die ons heeft geschapen'

DEN HAAG - Imam Fawaz Jneid gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter. Donderdag besloot de rechter dat het gebiedsverbod - dat het ministerie van Justitie en Veiligheid voor zes maanden had opgelegd - terecht was.

'De minister wil ons laten buigen, maar we buigen alleen voor de god die ons geschapen heeft', laat Fawaz via zijn familie aan Omroep West weten. (Dit omdat de imam zelf de Nederlandse taal niet goed machtig is- red.)

Het ministerie vindt dat hij een jihadistische boodschap uitdraagt en oproept tot geweld. Daarom mocht de imam niet in de Schilderswijk en Transvaal komen. Volgens de rechtbank was het terecht dat het ministerie 'de gedragingen van Fawaz' zag als een gevaar voor de nationale veiligheid. Fawaz zegt dat de officier van justitie heeft gelogen en dat hij niet oproept tot geweld. 'De officier vergroot juist de angst'. De imam roept de officier op om de geheime documenten en bronnen, waarover tijdens de rechtszaak gesproken werd, openbaar te maken.

'Gebiedsverbod te respecteren'

Ondanks het feit dat de imam geen vertrouwen meer heeft in de onafhankelijkheid van rechters 'wat betreft geloofskwesties van moslims', gaat Fawaz wel in hoger beroep. In de tussentijd zegt hij 'het gebiedsverbod te zullen respecteren'. Hij gaat wel gewoon door met het plaatsten van video's op Facebook. 'Als ik ergens uitgenodigd word om te preken, dan zal ik dat gewoon doen.'

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) noemt het 'goed om te zien' dat de rechter het gebiedsverbod in stand heeft gelaten. 'De wet is een belangrijk middel voor de bescherming van onze nationale veiligheid', aldus de minister. De Haagse burgemeester Pauline Krikke wil niet dat 'iemand die bijdraagt aan het radicaliseringsproces en een klimaat schept waarin jihadisten kunnen gedijen' een podium krijgt in de wijken.



Landelijke bekendheid

De Syriër Fawaz (53) kreeg landelijke bekendheid door uitspraken over Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali. Zo wenste hij Van Gogh een ongeneeslijke ziekte toe. Hij was toen imam in de as-Soennah-moskee in Den Haag. Daar werd hij in 2014 weggestuurd.

De PVV wil dat het Nederlanderschap van Jneid wordt ingetrokken en dat hij wordt opgesloten en uitgezet.

