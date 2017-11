Man bestolen door nepagenten, echte politie zoekt getuigen

DEN HAAG - Een 48-jarige man is dinsdag in Den Haag door twee mannen bestolen die zich legitimeerden als politieagenten.

De man reisde via Schiphol naar Den Haag en nam op het station tram 9 richting Scheveningen. Rond 16:20 uur stapte hij met een rugzak en een koffer uit bij de halte Circustheater. Verschillende mensen hebben de man de weg gewezen naar zijn hotel.

Toen de man in de Dirk Hoogenraadstraat liep, werd hij aangesproken door twee mannen in gewone kleren. Ze legitimeerden zich als agenten en dwongen de man zijn koffer open te maken en zijn portemonnee te pakken. De twee namen geld mee. De man deed daarna aangifte van beroving. De politie is op zoek naar getuigen.



Signalement

De nepagenten waren beiden blank, zo'n 1.80 meter lang en tussen de 35 en 45 jaar oud. Ze droegen een donkere broek en een zwart bomberjack.