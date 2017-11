Agenten in tranen in rechtszaal bij zaak Henriquez

DEN HAAG - ‘Ik ben DH01. Dat is niet mijn naam die mijn ouders mij hebben gegeven, maar de naam die ik heb gekregen als verdachte’, zo begint DH01 zijn laatste woord tijdens het proces. Hij is één van de agenten die betrokken was bij de dood van Mitch Henriquez in het Haagse Zuiderpark. 'Er kan geen straf hoger kan zijn die ik en mijn gezin de afgelopen twee jaar moesten ondergaan’, zegt de agent in tranen tegen de rechtbank.

'Ik brak toen de OvJ zei dat ik niet verantwoordelijk ben voor de dood. Ik vind dat ik ook geen mishandeling heb gepleegd. Ik sta nog altijd achter mijn handelen, omdat ik steeds Henriquez de kans heb gegeven om mee te werken. Zoveel emoties, waar ik tot de dag van vandaag mee worstel. Ik ben op. De vragen hoe en waarom blijven in mijn hoofd rondspoken’, vertelt DH01.

'Ik hoop dat ik en mijn gezin na de uitspraak ons leven weer op kunnen pakken. Wanneer is deze nachtmerrie voorbij? Ik hoop dat de bedreigingen af zullen nemen. We moesten onderduiken. Ik vind het terecht dat er een diepgaand onderzoek is gedaan, een geliefd persoon is doodgegaan. Ik wens de nabestaanden heel veel sterkte het moet een vreselijk gemis zijn. Ik voel ook hun pijn. Deze zaak kent alleen maar verliezers.'



'Bestempeld als moordenaar'

Ook DH02 is emotioneel tijdens het laatste woord. 'Tot in detail is besproken wat er is gebeurd. Nu is het aan mij om een slotwoord te voeren: moeilijk vind ik dat. Ik gun de nabestaanden rust en hoop dat zij de kracht vinden om het gevoel van onmacht los te laten', zegt hij.

'Ook voor de mensen om mij heen hoop ik voor een slot. Ik ben bestempeld als moordenaar. Als beest. Als iemand die te hard en gecontroleerd heeft gehandeld. Daar herken ik mij niet in. Ik heb naar eer en geweten gehandeld. Ik weet tot op de dag van vandaag niet wat ik anders had kunnen of moeten doen.'



Gebroken man

DH02 heeft het moeilijk. 'Mijn vrouw heeft een echtgenoot die zij niet meer kent. Ik ben een gebroken man. Het is de steun van mijn teamchef en collega’s die mij op de been hebben gehouden.'

De agent richt het woord tot slot tot de nabestaanden. 'U heeft een zware tijd achter de rug. Het spijt mij dat het zo moest zijn, ik had het graag anders gezien. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Het spijt mij mij niet dat ik Henriquez moest aanhouden. Ik wens u sterkte en hoop oprecht dat u uw rust vindt voor het verwerken van het intense verdriet.’

Als het aan het OM ligt gaan de verdachten niet de gevangenis in. Op 21 december is de uitspraak.

