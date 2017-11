Deel dit artikel:











Alphense Koningin Julianabrug voor derde dag op rij in storing Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn stond donderdag opnieuw urenlang in storing. Het is de derde dag op rij dat de brug in storing is geraakt. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

De slagbomen gingen omlaag, maar de oeververbinding over de Oude Rijn ging niet open. Autmobilisten moesten via de Albert Schweitzerbrug omrijden. Op woensdag stond de brug ruim vijf uur in storing. Op dinsdagavond was het ook al raak. De gemeente Alphen aan den Rijn weet nog niet hoe lang de storing gaat duren.

Storingen De Koningin Julianabrug wordt sinds de heropening in juni 2016 geteisterd door storingen. De storingen leken tot voor kort verleden tijd, maar deze week lijken de problemen weer teruggekeerd. LEES OOK: Alphense Koningin Julianabrug 2,5 jaar na kraanongeluk officieel opgeleverd