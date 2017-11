Man uit Gouda opgepakt voor poging overval en brandstichting

GOUDA - De politie heeft dinsdag een 27-jarige man uit Gouda opgepakt die ervan wordt verdacht een overvalpoging te hebben gedaan op een woning. Daarnaast zou hij hebben geprobeerd brand te stichten in een coffeeshop.

De verdachte zou twee weken geleden een huis aan de Burgemeester Gaarlandtsingel in Gouda zijn binnengedrongen. Hij zou de bewoner een paar klappen hebben gegeven en geld hebben geeïst. Het slachtoffer wist echter uit het huis te ontsnappen, waarna de dader op de vlucht sloeg.

Een week later ontstond er midden in de nacht een brand in coffeeshop De Vriendschap aan de Wilhelminastraat. Uit onderzoek van de recherche bleek het te gaan om brandstichting. De sporen leidden al snel naar dezelfde verdachte.



Aanpak Top60

De Gouwenaar is een bekende van de politie en komt voor op de zogenoemde Goudse Top60-lijst, waarmee de politie zich richt op vaak jonge criminelen die regelmatig verantwoordelijk zijn voor inbraken.

De verdachte wordt vrijdag 24 november voorgeleid aan de rechter-commissaris.