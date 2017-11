Torens naast Haags Cultuurcomplex afgekeurd

DEN HAAG - Een nieuwe tegenslag voor de ontwikkeling van het Wijnhavengebied in Den Haaag, waar het cultuurcomplex moet verrijzen. De welstandscommissie heeft de ontwerpen afgekeurd van twee van de torens die naast het nieuwe cultuurcomplex in het centrum van de stad moeten komen te staan. De ene toren, tussen het complex en het ministerie, wordt niet voldoende als een geheel gezien. De andere komt aan de kant van de Schedeldoekshaven. Daarvan vindt de welstandscommissie dat de bovenkant van het gebouw - de ‘bekroning’ - niet mooi genoeg is, blijkt uit het verslag.

Eerder had de Haagse welstandscommissie ook al grote moeite met de eerste ontwerpen van het cultuurcomplex zelf. Pas nadat de ontwerpen meerdere malen waren aangepast, ging de commissie akkoord. De bedoeling is dat de torens tegelijk met het complex worden opgeleverd.

In de torens - die Adagio en Bolero gaan heten - komt naast woningen ook winkels, horeca en een fietsenstalling. Een derde toren is nog niet beoordeeld door de welstandscommissie. Hierin moet een hotel komen. Deze wordt later gebouwd. Maar de commissie spreekt al wel vast ook zorgen uit over ontwerp hiervan.



Kritiek

De torens werden volgens de welstandscommissie door de architecten als twee afzonderlijke plannen gepresenteerd, terwijl ze onderdeel zijn van een gebied. En dat leidt tot kritiek. ‘In beide gevallen mist de commissie een breder kader in de presentatie’, aldus het verslag van de commissie. Graag hadden de leden hier ‘een verhaal gehoord over de relaties met de omgeving’.

Ook mist de commissie 'een zekere abstractie of neutraliteit' in de gevels. Het verslag: 'Bij beide torens is het woonprogramma en zelfs de plattegrond per verdieping afleesbaar in de gevels, waar de torens in de omgeving meer objecten zijn.'



'Weinig een geheel'

De toren Adagio tussen de Turfmarkt en de Schedeldoekshaven is de hoogste va de drie. Hoewel de commissie ook waardering uitspreekt voor het idee achter dit gebouw, is deze ‘nog te weinig een geheel’. Dat komt onder meer omdat het bestaat uit drie delen: de onderste lagen met onder meer ruimte voor commercie, het middelste deel met woningen en de top. Voor elk deel worden verschillende materialen gebruikt. De commissie vindt dat niet mooi. 'De gewenste driedeling van de toren lijkt te ver doorgeschoten, de toren lijkt een stapeling van drie individuele gebouwen, met daaraan toegevoegd een horecapaviljoen.' Verder zijn er vragen over de afwerking met bijna zwarte stenen.

De Bolero is één van de twee torens die aan de Schedeldoekshaven moet komen. Ook deze kent drie duidelijk herkenbare delen. Over de onderste lagen is de commissie wel lovend. Die vormen een ‘overtuigende plint en maken een mooie overgang van de Schedeldoekshaven naar het verhoogde maaiveld’. Maar over de delen daarboven is de commissie minder tevreden. Die zijn ‘getrapt’ en de vraag is of dat wel nodig is.



Januari definitief ontwerp

Een woordvoerder van Sonate - een combinatie van bedrijven die de torens bouwt - stelt in een reactie dat er nu sprake is van een principe-aanvraag. ‘Die is ingediend om te zien of ons voorlopige plan voldoet aan de wensen en verwachtingen. Zo kunnen wij in een vroeg stadium toetsen en zo nodig bijsturen voordat het uiteindelijk ontwerp in januari definitief wordt ingediend.’

