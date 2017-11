Moeder en zoon uit Zoetermeer opgepakt vanwege internetoplichting

ZOETERMEER - Een moeder en zoon uit Zoetermeer zijn opgepakt in verband met internetoplichting. Ze zouden spullen als studieboeken en speelgoed op Marktplaats hebben gezet, maar na betaling werd er nooit iets geleverd. Er kwamen 136 aangiften binnen.

Of de verdachten ook zelf achter de internetoplichtingen zitten wordt uitgezocht. In elk geval blijkt dat de bankrekening van de 19-jarige zoon voor oplichting is gebruikt. Zijn moeder heeft ontkend er iets mee te maken te hebben gehad, en heeft de gedupeerde slachtoffers inmiddels terugbetaald.

Volgens de politie komt het geregeld voor dat internetoplichters gebruikmaken van bankrekeningen van derden, om zo zelf buiten schot te blijven. Of dat de hiervoor besproken zaak het geval is wordt onderzocht.