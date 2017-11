Sonja zoekt Teletubbiekussentje voor haar zoon (20)

LEIDEN - SuperDebby kreeg een mooie oproep van Sonja Wolters uit Leiden. Voor haar zoon is zij hard op zoek naar een katoenen Teletubbiekussentje. Dat kussen is erg belangrijk voor hem..

De zoon van Sonja heeft een verstandelijke beperking. Hij 20 jaar oud en is in zijn ontwikkeling 1,5 jaar. 'Al vanaf zijn derde heeft hij zo'n kussentje en sindsdien kan hij niet meer zonder. Zonder dat kussentje komt hij eigenlijk niet in slaap. Als hij in bed ligt kruipt hij helemaal in dat kussentje en is hij het gelukkigste jongetje van de wereld!', zegt moeder Sonja.

Volgens Sonja mogen het allerlei kussentjes van de Teletubbies zijn, zolang het maar van katoen is. 'Alle gladde kussentjes die nu vekocht worden vindt hij maar niks', zegt moeder.

Dus heb jij een Teletubbiekussentje thuis liggen? Dan kan je de zoon van Sonja echt heel erg helpen! Let op: het kussentje moet echt van katoen zijn. Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl