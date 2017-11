Deel dit artikel:











Riet zoekt goed doel voor haar pakket met breisels Gebreide babyspulletjes

DEN HAAG - De R is in de maand dus het is weer tijd voor warme mutsen, lekkere sloffen, wollen sjaals....Riet van Wieringen uit Den Haag breidt zich helemaal suf aan warme kleding in kindermaten. Alleen heeft Riet een probleem. Ze zoekt nog een goed doel om het aan te schenken.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Al 28 jaar stuurt Riet pakketjes naar kinderen in armere landen. In de pakketjes zitten vestjes, mutsjes en slofjes die Riet zelf gebreid heeft. Ze is hier ooit mee begonnen met haar zus. De zuszsen gaven pakketjes met breisels mee met een religieuze groep naar India. De dankbaarheid was daar groot. Daarna hebben ze veel kinderen blij gemaakt met warme zelfgebreide kleding, onder andere via het tijdschrift 'Over Grenzen'. Maar nu is het even stil met aanvragen. Riet heeft veel pakketjes met warme breisels klaarliggen die ze graag wil schenken aan een goed doel! Weet jij misschien een goed doel waar ze zitten te springen om warme kleding? Mail naar superdebby@omroepwest.nl Dan geven wij dat door aan Riet.