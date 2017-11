Deel dit artikel:











Beugelsdijk, Van Zweden en Deetman: Politieke theatervoorstelling strikt bekende Hagenaars Foto: Koninklijke Schouwburg Den Haag

DEN HAAG - Den Haag is HOT. Dat is de naam van de theatervoorstelling waarin op 18 december verschillende bekende Hagenaars te zien zullen zijn. De voorstelling van Het Nationale Theater zal te zien zijn in de Koninklijke Schouwburg. De voorstelling is bedoeld om politieke partijen een kans te geven hun standpunten voor de aankomende gemeenteraadsverkiezing uit te spreken. Maar er is meer, de niet politiekactieve acteurs zijn namelijk bijzonder bekend.

Oud-burgemeester Wim Deetman, ADO Den Haag-sterspeler Tom Beugelsdijk en behangkoning John van Zweden spelen een rol in het stuk. Allen vertellen in eigen woorden wat zij van hun stad vinden, hoe zij er opgroeiden, wat ze er hebben meegemaakt en hoe ze Den Haag het liefst in de toekomst zien. De theatervoorstelling is ontwikkeld in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Tijdens de voorstelling zullen de lijsttrekkers van acht politieke partijen hun wensen voor de stad uitspreken. Ook het Haags Matrozenkoor zal tijdens de voorstelling van zich laten horen. LEES OOK: Musical over Dreyfus-affaire: droom of werkelijkheid?