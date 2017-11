Deel dit artikel:











Haagse Ria wil haar Pietenmachine in de vensterbank weer optimaal laten draaien Pietenmachiene in het raam van Ria

DEN HAAG - Schoolkinderen in het Statenkwartier weten het huis in de Bentickstraat te vinden. het huis van Ria Scholtes waar vele pietjes in de venterbank op en neer klauteren. Maar aan dit kijkplezier dreigt een einde te komen omdat het aandrijfsysteem piept en kraakt.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Ria kijkt elk jaar weer uit naar de Sinterklaastijd. Al meer dan tien jaar haalt ze de pieten tevoorschijn en zet ze in haar vensterbank. Pietjes die heen en weer klauteren en cadeautjes in de schoorsyteen laten zakken. Een heerlijk tafereel om naar te kijken. 'Schoolkinderen blijven hier voor het raam staan. Als je van binnenuit naar die smoeltjes van de kinderen kijkt is goud waard. Ik zou er een film van moteen maken', zegt ze. In de sinterklaastijd draait haar dag om de vensterbank. 's-Ochtends zet ze 'm aan als de kinderen naar school gaan, om half twaalf gaat de Pietenmachine aan en vervolgens rond drie uur als de scholieren uit zijn. 'Maar nu begint het aandrijfsysteem te piepen en te kraken', zegt Ria. Kun je Ria helpen aan een aandrijfsysteem voor haar pietjesmachine? Graag! Ze wil haar traditie graag in stand houden. Mail naar superdebby@omroepwest.nl